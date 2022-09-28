الآلاف يتظاهرون في التشيك ضد السياسات الحكومية

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تظاهر آلاف المواطنين في التشيك، اليوم الأربعاء، للإعراب عن اعتراضهم على سياسات حكومة رئيس الوزراء بيتر فيالا.



وذكر راديو "براغ الدولي"، في نشرته الإنجليزية، أن التظاهرات نظمت في العاصمة "براغ" وعدة مدن أخرى منها "برنو" و "بيلزن" و "ليبيريتس" و "سيسك بوديجوفيس".



ورفع المتظاهرون عدة مطالب أبرزها أن تؤمن التشيك عقود إمداد غاز مباشرة مع روسيا بأسعار منخفضة، كما رفعوا لافتات "التشيك أولا".



ووصفت المجموعة المنظمة للتظاهرة نفسها بأنها "جماعة من المواطنين غير المنتمين سياسيا"، علما بأنها كانت نظمت تظاهرة بالعاصمة في بداية الشهر الجاري شارك بها أكثر من سبعين ألف شخص.