اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:43 ص
أكرم القصاص
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اعترافات تاجر مخدرات بالمطرية: بصنع مخدر الآيس وبيبعه لعملائى

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:00 ص
اعترافات تاجر مخدرات بالمطرية: بصنع مخدر الآيس وبيبعه لعملائى سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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اعترف تاجر مخدرات أمام النيابة العامة، أنه يقوم بتصنيع مخدر الايس وبيعه لعملائه بمنطقة المطرية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له الاتجار فى المخدرات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بمزاوله نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع وتجهيز مخدر الآيس بقصد الاتجار، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من المواد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وتجهيز مخدر الآيس، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى تصنيع مخدر الآيس وترويجها على عملائه، وإنه تحصل على طريقة تصنيع مادة الآيس المخدرة من خلال أحد مواقع التواصل الإجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مخدرات

تجارة المخدرات

امن القاهرة

القبض على تاجر مخدرات

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