استغل انشغال الناس في الشارع.. اعترافات لص الهواتف المحمولة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

"أسرقهم بأسلوب النشل"، بهذه الكلمات اعترف لص الهواتف المحمولة في القاهرة، مؤكدا أنه يتحين الفرصة ويرصد المجني عليهم، ويستغل انشغالهم في الشارع ويسرق هواتفهم المحمولة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته هاتفين محمولين مجهولين المصدر.

بمناقشته عن مصدر الهاتفين، اعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.