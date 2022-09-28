استعدادات مكثفة لدورى مراكز الشباب لذوى الهمم بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه يتم تنفيذ فعاليات تدريبات مكثفة استعدادا لدورى مراكز الشباب للصم فى نسخته السادسة لذوى الهمم بالأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف صلاح رشوان، فى بيان صحفى، أن مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر ينفذ تدريبات الاستعداد لدوري مراكز الشباب للصم في نسخته السادسة لذوي الهمم بالأقصر، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية "مكتب ذوي القدرات والهمم"، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب القائم بأعمال وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وجمال عبدالناصر منسق مكتب ذوي الهمم بالمديرية.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه يهدف إقامة دوري الصم إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وفى نفس السياق كشف صلاح رشوان عن بدء الإدارة العامة للبحوث بتنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية بعدد من المحافظات، وذلك ضمن إطار توجيهات القيادة السياسية للدولة باكتشاف ورعاية الموهوبين وصقل مهاراتهم، بغرض تحقيق التفوق والإنجاز الرياضي على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف صلاح رشوان لـ"اليوم السابع" أن فكرة المشروع تتمثل فى استقبال الأطفال فى المرحلة العمرية للطفولة المبكرة من سن 6 سنوات المحددة من قبل اللجنة العلمية، ويعتبر المشروع القومى للموهبة الحركية الخطوة الأولى من المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي من خلال تقديم برنامج حركي ومهارى وبدنى متكامل يتضمن المهارات الأساسية لأغلب الألعاب الرياضية ومجموعة من الأنشطة التخصصية، ويتم اختيار الأطفال وفقا للحالة الصحية والبدنية والقدرات الحركية مع متابعة تطور القدرات البدنية لهم، مما يسهل اكتشاف وانتقاء المتميزين منهم وتوجيههم للنشاط الرياضي التخصصي تمهيدا لإلحاقهم بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والمشروعات القومية للاتحادات والأندية الرياضية كقاعدة بطولة مخططة علمياً.



الإستعداد لدوري مراكز الشباب للصم في نسخته السادسة لذوي الهمم بالأقصر



تدريبات مكثفة إستعداداً لدوري مراكز الشباب للصم



جانب من التدريبات إستعداداً لدوري مراكز الشباب للصم