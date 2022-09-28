استئناف المنصورة تقرر تعيين رئيس جديد لدائرة محاكمة المتهم بقتل سلمي "فتاة الشرقية"

الدقهلية شريف الديب

قرر المستشار سعيد جمال البكري، رئيس محكمة استئناف المنصورة، تكليف المستشار محمد عبدالكريم، برئاسة الدائرة الرابعة جنايات الزقازيق واختصاصها قسم اول الزقازيق ومركز ههيا ، والتي تنظر امامها جلسات محاكمة المتهم إسلام محمد فتحي طرطور، والمتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت والمعروفة بـ"فتاة الشرقيِة"، خلفا للمستشار ياسر سنجاب، رئيس الدائرة الاسبق، والذي جري نقله للعمل بمحكمة استئناف طنطا رئيسا للمكتب الفني بمأمورية استئناف بنها عقب صدور الحركة القضائية التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى.

يذكر أن ثالث جلسات محاكمة المتهم مقرر لها 3 أكتوبر المقبل بعد قرار هيئة محكمة جنايات الزقازيق"الدائرةً الرابعة" إيداع المتهم إسلام محمد فتحي طرطور، ، والمتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت والمعروفة بـ"فتاة الشرقية"والتي راحت ضحية على يده بـ19 طعنة في سلم احدي العقارات إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية .

وكانت هيئة المحكمة "الدائرة الرابعة مكونة من المستشار ياسر سنجاب،رئيس المحكمة، و المستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمدسمير سليم، ممثلي النيابة العامة وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب إلا أن عقب صدور التشكيل الجديد سيترأس هيئة المحكمة المستشار محمد عبدالكريم.