ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية اليوم الأربعاء، عن برناردو رافايليتو أليخاندرو، المتحدث باسم الوكالة، قوله: "إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين نتيجة الغرق في مياه الفيضانات، لترتفع حصيلة القتلى إلى 10 أشخاص، فيما لا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين، بينهم 5 صيادين".

وقد تسبب الإعصار في تشريد أكثر من 45 ألف شخص، وألحق الضرر بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وأثر على نحو 3780 مزارعا وصيادا.

وتتعرض الفلبين لقرابة 20 عاصفة وإعصارا سنويا، وتقع في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة معرضة للانفجارات البركانية والزلازل ما يجعل الفلبين واحدة من أكثر الدول عرضة للكوارث في العالم.