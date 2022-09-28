ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 9823 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1913 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 12168 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3965 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3214 نقطة.

وأعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، وابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 600 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، والتي تمثل نسبة 0.02% من أسهم الشركة، وشراء الثانية 968.9 ألف سهم خزينة، وشراء الثالثة 175 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.65%، وشراء الرابعة 165 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2%.

وأعلنت شركة السويدي إليكتريك، موافقة مجلس الإدارة على مد شراء أسهم الخزينة لتكون مدة الشراء حتى تاريخ 5 يناير عام 2023 وذلك بذات الشروط، وحتى الوصول إلى الحد الأقصى البالغ عدد 30 مليون سهم المعادل لنسبة 1.373% من أسهم الشركة وذلك من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.

كما أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، موافقة مجلس الإدارة شراء أسهم الخزينة بالبورصة وذلك للأسهم المتاحة للتداول بعملة الدولار الأمريكي، والأسهم المتاحة للتداول بعملة الجنيه وذلك في حدود مبلغ 20 مليون دولار.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 190 ألف سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 195.1 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 45 ألف سهم، 42 ألف سهم، 3.3 مليون سهم، 38 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 98.6 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، أن شركتها التابعة شركة أوراسكوم للإنشاءات قد وقعت اتفاقية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية؛ لتنفيذ مستودع استراتيجي للسلع الأساسية بنظام البناء والتملك والتشغيل في محافظة الفيوم بمصر، وسيقوم هذا المشروع بدور هام في توفير الخدمات اللوجستية الحديثة لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للسلع الأساسية في جميع أنحاء مصر وذلك وفق المعايير العالمية وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإدارية.

ويمثل هذا المشروع أول مرحلة في هذا البرنامج والذي سيتضمن عدد من المستودعات بالعديد من المحافظات سيتم طرحها فالمرحلة القادمة، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء بعد توفير التمويل ولمدة تصل إلى 15 شهرًا وبعد ذلك سيبدأ تشغيل المستودع.

من جهة أخرى قالت شركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، إن إدارة الشركة ليس لديها أي علم بشأن وجود عرض شراء محتمل على الشركة بقيمة 4.5 جنيه للسهم الواحد، إلا أنها بصدد دراسة إمكانية الاستحواذ على إحدى الشركات العاملة بمجال مكمل لأنشطة الشركة من أجل التوسع ودعم أعمالها، وجاري دراسة البدائل والسبل المتاحة لتنفيذ عملية الاستحواذ لاتخاذ قرار مبدئي بالسير في الصفقة من عدمه.