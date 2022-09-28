اختبار أنظمة مكافحة الحريق بـ"مترو الكيت كات" الأحد تمهيدًا لافتتاح المحطة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد يوم الأحد الموافق 2/10/2022 اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً موعداً لإجراء اختبارات أنظمة مكافحة الحريق و سحب الدخان بمحطة (الكيت كات) من المرحلة الثالثة ( أ ) للخط الثالث للمترو وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بافتتاحها للجمهور.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان المنطقة بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بالمحطة.

وتستعد وزارة النقل لافتتاح 4 محطات جديدة بخط المترو الثالث، الخط الأخضر، وهى محطات "ناصر بمنطقة الإسعاف، ومحطة ماسبيرو بشارع 26 يوليو، ومحطة صفاء حجازى بالزمالك، ومحطة الكيت كات بمنطقة العجوزة بكورنيش النيل، وهو المرحلة "أ" بالمرحلة الثالثة للخط الثالث.