اليوم السابع
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إقامة معرض للأدوات المدرسية والمنتجات اليدوية بالجيزة على مدار يومين

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 07:00 ص
إقامة معرض للأدوات المدرسية والمنتجات اليدوية بالجيزة على مدار يومين محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن إقامة معرض للأدوات المدرسية والمنتجات اليدوية، وذلك يومى الخميس والجمعة الموافق 29 و30 سبتمبر 2022، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
ويقام المعرض بنادى ضباط الشرطة بشارع النيل أمام السفارة السعودية بمحافظة الجيزة، تحت متابعة وإشراف عزة وهدان رئيسة جهاز رعاية وتشغيل الشباب.
 
وكانت محافظة الجيزة قد افتتحت معرض أهلا مدارس؛ استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد، والذى يوفر مستلزمات المدارس بأسعار تنافسية وجودة عالية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم، وذلك بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وممثلى الغرفة التجارية.
 
ويضم معرض "أهلا مدارس"، الذى ينظم بمنطقة أرض المطاحن بالطالبية شارع فيصل، 60 عارضا على مساحة تصل إلى 2000 متر بمشاركة عدد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية بها لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية من أدوات كتابية ومصنوعات جلدية من أحذية وحقائب مدرسية، وملابس جاهزة للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق، بتخفيضات تصل لـ30%. 

معرض لادوات المدارس

معرض للأدوات المدرسية والمنتجات اليدوية

العام الدراسي الجديد

مدارس

الجيزة



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