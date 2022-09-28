إقامة معرض للأدوات المدرسية والمنتجات اليدوية بالجيزة على مدار يومين

كتبت - مرام محمد

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن إقامة معرض للأدوات المدرسية والمنتجات اليدوية، وذلك يومى الخميس والجمعة الموافق 29 و30 سبتمبر 2022، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويقام المعرض بنادى ضباط الشرطة بشارع النيل أمام السفارة السعودية بمحافظة الجيزة، تحت متابعة وإشراف عزة وهدان رئيسة جهاز رعاية وتشغيل الشباب.

وكانت محافظة الجيزة قد افتتحت معرض أهلا مدارس؛ استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد، والذى يوفر مستلزمات المدارس بأسعار تنافسية وجودة عالية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم، وذلك بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وممثلى الغرفة التجارية.