إصابة 3 أشخاص فى تصادم بين سيارة و"توك توك" بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب 3 أشخاص إصابات متفرقة بالجسم بناحية قرية كوم الصعايدة دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة وتوك توك، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البلينا المركزى ومقرها الآن قرية برديس لقربها من مكان الحادث، وتم رفع أثار الحادث من على الطريق.

وكان مدير أمن سوهاج اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير قد تلقى بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة بين سيارة ومركبة توك توك ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية كوم الصعايدة بين سيارة ومركبة توك توك نتج عن التصادم إصابة ا . م . 23 سنة بجرح قطعى، و و. ص . ب 30 سنة بجرح قطعي بالذقن، ول . م . ا 30 سنة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم تم نقل المصابين إلى مستشفى البلينا المركزى بمقرها الجديد بقرية برديس وتم رفع أثار الحادث وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على جهة التحقيق المختصة.