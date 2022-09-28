إصابة 16 عاملا فى حادث تصادم بين سيارتين فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 16 عاملا في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بمدخل غيضان بالطريق السياحي بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل تحمل عمال يومية، وأخرى ملاكي بمدخل غيضان بالطريق السياحي ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 16 عاملا، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.