اليوم السابع
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إصابة حلاق على يد ابنه بسبب رفضه إصلاح التوك توك الخاص به فى القليوبية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:23 م
إصابة حلاق على يد ابنه بسبب رفضه إصلاح التوك توك الخاص به فى القليوبية اسعاف
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إصابة حلاق بجرح طعني بالصدر، على يد نجله، خلال مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لرفضه إصلاح مركبة التوك توك الخاصة به، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالصدر، إدعاء مشاجرة.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "ا ع ا"، 36 سنة، حلاق، مقيم أجهور الكبرى دائرة المركز، بجرح طعني نافذ بالصدر، وذلك خلال مشادة كلامية حدثت بينه وبين نجله "ن ا ع"، 18 سنة، طالب، تطورت لمشاجرة لرفض المجني عليه إصلاح مركبة التوك توك الخاصة بالمتهم، فأحدث إصابته باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.




 


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