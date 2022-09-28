إحالة التيك توكر إبراهيم مالك للمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

وقال مقدم البلاغ ضد التيك توكر إبراهيم مالك، إنه تقدم ببلاغ إلكترونى من خلال موقع النيابة العامة وتم اتخاذ اللازم فى البلاغ وتم ضبط المذكور من قبل الشرطة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التيك توكر من محافظة البحيرة بمركز كوم حمادة بقرية الطيرية واسمه الحقيقى إبراهيم خليفة وتم القبض عليه من مباحث البحيرة وأجريت التحقيقات فى نيابة دمنهور، وأحيلت إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية لاستكمال التحقيقات بالقضية.

وأشار إلى أنه بعد تقديم البلاغ تم التعرف على صاحب الحساب الإلكترونى من خلال التحريات والبصمة الإلكترونية ومعرفة المكان الذى يتم بث مباشر منه وتحديد مكان والقبض عليه، وأوضح أن التهم الموجه إليه حتى الآن هى إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، ومخالفة قيم المجتمع وسب الفلاحين وممارسة أعمال منافية ونشر الفسق والفجور.

وأكد أن المباحث ضبطت هاتفه المحمول وأجهزة الكمبيوتر ويتم فحصها، ومن الممكن أن توجه النيابة العامة له تهما أخرى اثناء التحقيقات.

كما أكد أن عقوبته من سنة إلى 3 سنوات سجن وغرامة مالية من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.