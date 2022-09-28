أول متحف لجمال عبد الناصر يضم صور نادرة بمسقط رأسه بقرية بنى مر.. فيديو وصور

أسيوط- هيثم البدرى

يعتبر متحف مقتنيات الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر واحد من أهم المتاحف الموجودة فى محافظة أسيوط أن لم يكن هو أول وأهم متحف يضم صورا نادرة للزعيم جمال عبد الناصر وأفراد أسرته، وبعض مشاركات الزعيم فى بعض المناسبات والحفلات وتم إهداء هذه الصور من أسرة الزعيم جمال عبد الناصر للقصر الذى يخلد ذكراه فى مسقط رأسه.



وقال حسين عطية عبد الغفار مدير قصر ثقافة جمال عبد الناصر وأحد أفراد أسرة الزعيم جمال عبد الناصر، إن المتحف عبارة عن عدد كبير من الصور النادرة التى أهدتها أسرة الزعيم جمال عبد الناصر لنا والتى تم إهدائها تحديدا إلى قصر الثاقة وتم عمل غرفة كبيرة عبارة عن متحف يضم هذه الصور ومن أبرزها صورة حفل زفافه على رفيقه دربة السيدة تحية، وأيضا صور له مع والده وعمه وقت أن كان طفلا صغيرا وهو فى عمر ال12 عاما وأيضا صور وهو مع اغبنائه وهو يعلم أحدهم الصيد بالإضافة إلى تمثال للزعيم اهداء من زارة الثقافة.





الجدير بالذكر أن قصر ثقافة جمال عبد الناصر تبلغ مساحته الكلية 1200 م2، ويتكون من طابقين وبدروم يحتوى على مخازن، قاعة للأمن، شاشات مراقبة، قاعات خدمات ومرافق، ويضم الطابق الأرضى صالة استقبال ومسرحًا يتسع لـ 145 مشاهدا وملحق به غرف للفنانين وغرفة للأمن، مكتبة الطفل وقاعة لأنشطه، قاعة إدارية إلى جانب قاعة ندوات وآخرى لتكنولوجيا المعلومات أما الطابق العلوى يحتوى على مكتبة عامة، نادى للمرأة واخر للعلوم، مرسم، قاعة للإداريين وقاعة لكبار الزوار.ومن أشهر محتويات قصر الثقافة أنه يضم متحفًا لبعض مقتنيات الزعيم الراحل التى أهدتها أسرته إلى وزارة الثقافة وبانوراما تروى مشوار حياته.



الصور-النادرة--(1)



الصور-النادرة--(2)



الصور-النادرة--(3)



الصور-النادرة-اهداء-من-الدكتورة-هدى-عبد-الناصر--(1)



الصور-النادرة-اهداء-من-الدكتورة-هدى-عبد-الناصر--(2)



الصور-النادرة-اهداء-من-الدكتورة-هدى-عبد-الناصر--(3)



بانوراما-ومقتنيات-جمال-عبد-الناصر



جانب-من-الصور-النادرة-للزعيم-(1)



جانب-من-الصور-النادرة-للزعيم-(2)



جانب-من-الصور-النادرة-للزعيم-(3)



جانب-من-المتحف-(1)



جانب-من-المتحف-(2)



جانب-من-المتحف-(3)



صور-زفاف-الزعيم-جمال-عبد-الناصر-(1)



صور-زفاف-الزعيم-جمال-عبد-الناصر-(2)



صور-نادرة-للزعيم-جمال-عبد-الناصر-(1)



صور-نادرة-للزعيم-جمال-عبد-الناصر-(2)



صور-نادرة-للزعيم-جمال-عبد-الناصر-(3)



مقتنيات-متحف-جمال-عبد-الناصر-(1)



مقتنيات-متحف-جمال-عبد-الناصر-(2)



مقتنيات-متحف-جمال-عبد-الناصر-(3)