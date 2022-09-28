أهم مؤشرات الأداء لصناعة البتروكيماويات المصرية 2022/2021 × 11 معلومة

كتبت -مروة الغول

تمضى الخطة المتكاملة التي ينفذها قطاع البترول لزيادة قدرات صناعة البتروكيماويات المصرية في تحقيق أهدافها من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة الطموحة التى تمثل فرصا جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية وفي مقدمتها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات البتروكيماويات بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة، وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وفيما يلى أهم مؤشرات الأداء لصناعة البتروكيماويات المصرية خلال العام المالى 2022/2021 وكانت كالتالى:

1- شهد تطورا ملحوظًا في تنمية وتنفيذ مشروعات البتروكيماويات والتي تهدف لإنتاج مواد بتروكيماوية أساسية عبر التوسع بالشركات القائمة علاوة علي تنويع الإنتاج بمنتجات بتروكيماوية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية سيتم إنتاجها محليا لأول مرة من المشروعات تحت التنفيذ والترويج بدلا من استيرادها بما يلبي جانب من احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية بالإضافة لتطوير وتكامل وحدات الانتاج بشركات البتروكيماويات .

2- الإنتاج المحلي من المواد البتروكيماوية بلغ ما يزيد عن 3. 4 مليون طن سنوياً والذي تضاعف من نحو 1. 2 مليون طن في عام 2016/2015 .

3- إجمالي ايرادات الشركة خلال العام ارتفع بنسبة 85٪ ليصل لأكثر من 3.3 مليار جنيه .

4- مجمع البحر الاحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يهدف للتحول التدريجى من إنتاج المواد البتروكيماوية التقليدية إلى انتاج مواد بتروكيماوية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض حيث تم وضع حجر الأساس لمجمع البتروكيماويات بقناة السويس لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات في يونيو2021 ، وينفذ تحالف شركات إنبى وبتروجت و بكتل التصميمات الهندسية ، وتم توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة أرامكو لتأمين توريد الزيت الخام للمشروع الذى يهدف إلى إنتاج حوالي 5ر3 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية باستثمارات تقديرية تبلغ 7ر11 مليار دولار لكافة مراحل المشروع.

5-تم تأسيس شركة "علمين" بغرض تنمية وتنفيذ مشروعات مجمع العلمين للبتروكيماويات الجاري الترويج له ، إلى جانب الانتهاء من إعداد الدراسات التفصيلية ،ويهدف المشروع لإنتاج 3 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة ونحو 535 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية وبتكلفة استثمارية تقديرية 7ر6 مليار دولار للمرحلة الأولى.

6-تنفذ الشركة حالياً عدد من المشروعات، حيث شهد مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF لشركة تكنولوجيا الأخشاب تطوراً في أعمال تنفيذه لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنوياً اعتماداً على 250 ألف طن سنويا من قش الأرز، باستثمارات 284 مليون يورو، ويساهم المشروع مع بدء تشغيله التجريبي الأشهر القليلة القادمة في تلبية جزء من احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات ، بالإضافة لكونه أحد الحلول الصديقة للبيئة بتقليل التلوث الناتج عن حرق قش الأرز.

7- معدلات تنفيذ مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي شهدت تطوراً ملحوظاً ويسهم في استغلال الموارد المتاحة محلياً من المولاس بشركات السكر لإنتاج 100 ألف طن سنوياً من إنتاج الإيثانول الحيوي ، وبتكلفة استثمارية 112 مليون دولار ، حيث تم الانتهاء من أعمال التصميمات الهندسية والرخصة ، وأنه يتم الإعداد للطرح على مقاولي العموم، إضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم لتسويق المنتجات ، وجاري التعاون مع بنوك محلية لتمويل المشروع الذي سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 300 ألف طن سنوياً.

8- جار حاليآ حالياً اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مجمع السيليكون المعدنى ومشتقاته ، بتكلفة استثمارية 700 مليون دولار ، أهمية المشروع الذي سيقام بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة فى سد الفجوة الاستيرادية من مادة السيليكون ، مما يدعم استراتيجية للاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتعظيم قيمتها المضافة حيث تتعدد استخدامات مادة البولي سيليكون في تصنيع الخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية ، و تحقق قيمة مضافة عالية جدا من انتاجها وبيعها تزيد عن 20 ضعفاً مقارنة بالمادة الخام، إضافة لمشروع إنتاج كربونات الصوديوم ( صودا اش) المخطط اقامته بالمنطقة الصناعية بالعلمين بتكلفة 500 مليون دولار .

9- موقف تنفيذ مشروع انتاج مشتقات الميثانول بمحافظة دمياط ، وأنشطة الإحلال والتطوير بالشركات التابعة، حيث شهد العام المالي إعادة تأهيل وتشغيل الخط الأول لإنتاج البولى استيرين بالدخيلة بكمية 20 ألف طن لأول مرة منذ عام 2014، مع تجهيز وإعادة تأهيل الخط الثانى.

10- كما تم تنفيذ مشروعات التجديد بشركة البتروكيماويات المصرية لزيادة طاقتها الإنتاجية.

11- يجرى حالياً دراسة تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية من منتج الألكيل بنزين بالتنسيق مع شركة إيلاب بغرض الاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وتوفير احتياجات السوق ، وذكر ان مبيعات منتج الميثانول محليا بلغت مليون طن منذ بداية إنتاج الشركة عام 2010.