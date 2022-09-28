أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهمين بسرقة حقيبة بها 250 ألف جنيه من فتاة بطوخ

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغا من فتاة بتعرضها للسرقة عقب خروجها من أحد البنوك بمدينة طوخ، عقب صرفها مبلغ 250 ألف جنيه، حيث قام إثنان أحدهما ملثم والآخر غير ملثم بخطف الحقيبة من يدها وفرا هاربين، وحاول الأهالي اللحاق بهما إلا أنهما فرا هاربين.

على الفور جري تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة توجهت ظهر أمس الثلاثاء لاستلام مبلغ مالي من حسابها بأحد البنوك بطوخ، وعقب استلامها النقدية وقدرها 250 ألف جنيه، ووضعها في حقيبة، وخرجت من البنك لتستقل إحدى السيارات أسرع إثنان مجهولان يستقلان دراجة نارية بخطف الحقيبة من يدها وفرا هاربين.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط البنك وسؤال شهود العيان وفحص المسجلين خطر ومسجلي سرقات بالمنطقة للوصول إلى الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.