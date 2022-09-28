أمن الدقهلية ينجح فى كشف غموض العثور على سيدة مقتولة داخل منزلها

الدقهلية فريق محافظات

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على سيدة مقتولة داخل منزلها بقرية شبرا قبالة فى العقد الخامس ومصابة بعدة طعنات فى أماكن متفرقة من الجسد ليتبين قيام جارها "عامل بناء" بالتخلص منها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا للعقيد احمد الجميلي مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من بعض الأهالي بالعثور على سيدة فى العقد الخامس من عمرها جثة هامدة داخل منزلها بقرية شبرا قبالة دائرة المركز ومصابة بعدة طعنات فى أماكن متفرقة من جسدها .

وعلى الفور انتقل المقدم حمدي الطنبولي رئيس وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع سيدة تدعي "منال.ع.ش"، 56 عامًا، من قرية التمد الحجر، ومتزوجة ومقيمة بقرية شبرا قبالة محل البلاغ.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد محمد الحسيني، رئيس المباحث الجنائية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف ملابسات الحادث وفك لغز الجريمة.

وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب واقعة القتل جار المجني عليها "احمد.إ.ا”، 65عامًا ، عامل بناء.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهتة أقر بإرتكابه الواقعه وذلك بعد معرفته تحركاتها وتحركات زوجها وانتهازه فرصة وجودها بمفردها داخل مسكنها الا انه حاول التعدي عليها جنسيًا الا انها قاومتة وخشية افتضاح امره تعدي عليها بسلاح أبيض"سنجه" مما أدي الي مقتلها.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي باشرت التحقيقات.