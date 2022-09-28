اليوم السابع
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أعمال تعديل خطوط.. "تاون جاس" لسكان التجمع الخامس: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 04:37 م
أعمال تعديل خطوط.. "تاون جاس" لسكان التجمع الخامس: لا تنزعجوا من رائحة الغاز الغاز الطبيعى
كتبت - مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيتم القيام بأعمال تعديل بخطوط الغاز بجنوب القاهرة الجديدة "التجمع الخامس"، وذلك اعتبارا من اليوم فى الساعه الثامنة مساء.

 

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

 

وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.

 
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