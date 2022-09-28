أطباء الدقهلية: مصر تحتل المركز الثالث عالمياً فى معدل الولادة القيصرية

كتبت آية دعبس

نظمت نقابة أطباء الدقهلية بالتعاون مع مستشفى التأمين الصحي بالمنصورة ندوة علمية بعنوان " التوعية بمخاطر الولادة القيصرية غير المبررة وكيفية تقليل نسبتها و دعم الولادة الطبيعية" وذلك بمقر مستشفى المنصورة للتأمين الصحي أمس الثلاثاء 27 سبتمبر.

وتناولت الدكتورة هند شلبي أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب المنصورة معدلات الولادة القيصرية حيث أشارت إلى زيادتها على مستوى العالم إلى 20% واحتلت مصر المركز الثالث عالمياً في معدل الولادة القيصرية حيث وصلت إلى 54%، وأضافت أن محافظة الإسكندرية الأعلى في مصر ووصلت بها نسبة الولادة القيصرية إلى 70%، مؤكدة أن هناك أسباب طبية تستدعي إجراء الولادة القيصرية مثل إجراء قيصرية سابقة أو طول فترة الحمل، موضحة مضاعفات القيصرية مثل التهابات الجرح والنزيف وجلطات الساقين أو الشريان الرئوي كما أن هناك مضاعفات للطفل مثل النهجان والجروح الجلدية.

وطرحت الدكتورة هند شلبي أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب المنصورة بعض الحلول للحد من زيادة الولادات القيصرية مثل توعية الحوامل وتدريب شباب الأطباء على الولادة الطبيعية وإعادة دور الدايات المؤهلات.