أسعار النفط تسجل لبرنت 85.06 دولار و77.43 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 85.06 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.43 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار اليوم أكثر من1%.

واعتبرت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن عمليات تسرب الغاز التى رصدت فى خطى أنابيب نورد ستريم قرب جزيرة دنماركية فى بحر البلطيق، هى نتيجة عمل تخريبى.

وحذرت المسؤولة الأوروبية، وفقا لقناة "فرانس 24"، من أى تعطيل متعمد لبنية تحتية للطاقة في أوروبا سيؤدي إلى أقوى رد ممكن.

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن أعلنت، مساء أمس، أن تسرب الغاز الكبير الحاصل في خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و نورد ستريم 2 قرب جزيرة دنماركية في بحر البلطيق ناجم عن عمل متعمد وليس حادثا عرضيا.

جدير بالذكر أن السلطات الدنماركية والسويدية أعلنت أمس عن رصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب "نورد ستريم 1"، الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، وتسرب غاز في خط "نورد ستريم 2".