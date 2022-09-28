أسعار الذهب اليوم الأربعاء تتراجع 2 جنيه وعيار 21 يسجل 1123 جنيها

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية تراجع جنيهين، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1123 جنيها للجرام، وذلك بسبب استمرار تأثر الذهب بعوامل العرض والطلب في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1123 جنيها.



عيار 18 يسجل 960 جنيها.



عيار 24 يسجل 1284 جنيها.



الجنيه الذهب 8986 جنيها.

ويترقب سوق الذهب اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، ستكون أسواق الذهب العالمية مترقبة لتقرير الميزان التجاري للسلع في أمريكا، علاوة على الإفصاح عن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة بأمريكا أيضًا، بينما تصدر البحرين تقرير مؤشر سلع المستهلكين.

عدة بيانات اقتصادية هامة قد يكون لها تأثير على سوق تداول الذهب ومن ثم حجم الطلب على المعدن النفيس، إذ من المقرر يوم الخميس المقبل 29 سبتمبر 2022 إعلان مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا، علاوة على الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو، وكذلك الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين بألمانيا، وبعد ذلك ستصدر أمريكا تقارير الناتج المحلي الإجمالي، ثم طلبات إعانة البطالة.

ويترقب سوق الذهب مع قدوم يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 إصدار مجموعة من التقارير ويأتي في مقدمتها صدور تقرير الإنتاج الصناعي باليابان، ثم تعلن الصين عن مؤشر مديري المشتريات، وسوف تعلن بريطانيا عن مؤشر الناتج الإجمالي المحلي، وستعلن ألمانيا عن تقرير مبيعات التجزئة، وكذلك تقرير معدل البطالة، وستصدر منطقة اليورو مؤشر أسعار المستهلكين، وأخيرا ستصدر أمريكا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك.

وتشير توقعات شركات التحليل إلى أن سوق الذهب قد يشهد عدة التطورات فيه قد تكون متسارعة ومستمرة في الأيام المقبلة، وسط ترقب الأحداث المذكورة سابقًا، وتشير التوقعات بعد زيادة سعر الفائدة في الكثير من البلدان إلى استمرار هبوط أسعار الذهب العالمية، ومن ثم ستنعكس أسعار المعدن الأصفر العالمية على الأسعار في مصر.