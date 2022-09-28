أسباب تضخم الطحال.. أبرزها تناول اللحوم المصنعة

كتبت فاطمة ياسر

الطحال من أعضاء الجسم المهمة، ويقع في الجزء الأيسر العلوي من البطن، وله دور مهم في توازن السوائل بالجسم وتسهيل امتصاص الدهون ، كما أنه يلعب دورا كبيرا في تقوية الجهاز المناعي للجسم، وقد يصاب في بعض الأحيان بالالتهابات التي تعوق عمليته.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على الأطعمة التي قد تتسبب في حدوث التهاب وتضخم في الطحال، وذلك وفقا لموقع “healthline”، ومنها:

- المخبوزات:

تعد ضمن الأطعمة الخطيرة على صحة الطحال، لأنها مصنوعة من الدقيق الأبيض ، كما أنها تحتوي علي نسبة مرتفعة من السكريات، وبالتالي تزيد من فرص استجابة الأنسولين في الجسم، بالتالي خطر الإصابة بالسكري.

- منتجات الألبان:

كالأجبان والكريمات والحليب كامل الدسم، على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة، وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وهذا يؤثر على صحة القلب، والكبد، وتزيد من إصابته بالكبد الدهني، وكل هذه الأمور تزيد من فرص الإصابة بتضخم الطحال.

-اللحوم المصنعة:

كاللانشون والبسطرمة، والسلامي والسويس، هذه الأطعمة خطرا علي صحة القلب، لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون غير الصحية، وزيادة ارتفاع خطر الإصابة بالكبد الدهني، الذي وجد الباحثون أن له علاقة بالإصابة بتضخم الطحال.