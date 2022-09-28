اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:25 م
أكرم القصاص
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أخلاقنا الجميلة.. كيف تعلم طفلك تقدير وإدارة الوقت؟ إنفوجراف

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:00 م
أخلاقنا الجميلة.. كيف تعلم طفلك تقدير وإدارة الوقت؟ إنفوجراف مبادرة أخلاقنا الجميلة

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أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، تستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

 

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

 

وفى هذا الانفوجراف نستعرض لكم طرق كيف تعلم طفلك تقدير وإدارة الوقت؟

اخلاقنا الجميله
اخلاقنا الجميله

 

• علم طفلك أداء المهام الصغيرة بنفسه مثل ارتداء ملابسه أو تنظيف ألعابه 
 
• علمه كيف يستخدم الألوان الزاهية لتحديد التقويمات الخاصة به ليحدد المهام المطلوبة منه طول الأسبوع 
ومعرفة أيام الاجازات وأوقات المذاكرة والتمرين والأعمال المنزلية البسيطة لكي يعرف أهمية إدارته للوقت
 
• مساعدة طفلك على معرفة ما يمكنهم القيام به وقت الفراغ من تعلم مهارات جديدة أو تطوير ما لديهم من مواهب

 


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