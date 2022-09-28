أخلاقنا الجميلة.. إزاى تشجع طفلك على مساعدة الآخرين واحترام الكبير؟ إنفوجراف

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التى تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض كيف تشجع طفلك على مساعدة الآخرين واحترام الكبير؟



أخلاقنا الجميلة

- إشراكه فى مساعدة الآخرين:

علمه مساعدة كبار السن والتحدث معهم برفق وبصوت هادئ

- ساعدهم على تنمية التعاطف:

بمعنى أن تكون قدوة للطفل وتتعامل مع من حولك وتستجيب لهم بحنان ولطف

- التشجيع:

عندما تلاحظ طفلك يفعل شيئًا جيدًا دعه يعرف أنك مسرور بأفعاله واشكره

- اعتذر لأطفالك عندما ترتكب خطأ لتوضح لهم أنك تقدرهم

- تحدث مع طفلك عن رد الجميل وكيفية مساعدة الآخرين

- مراقبة مشاهدة التليفزيون واستخدام الإنترنت لمتابعة ما يستقبله من أفكار خاطئة