اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أخلاقنا الجميلة.. إزاى تشجع طفلك على مساعدة الآخرين واحترام الكبير؟ إنفوجراف

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:00 ص
أخلاقنا الجميلة.. إزاى تشجع طفلك على مساعدة الآخرين واحترام الكبير؟ إنفوجراف أخلاقنا الجميلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التى تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.
 
الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.
 
وفى هذا الإنفوجراف نستعرض كيف تشجع طفلك على مساعدة الآخرين واحترام الكبير؟
 
أخلاقنا الجميلة
أخلاقنا الجميلة
 
- إشراكه فى مساعدة الآخرين:
علمه مساعدة كبار السن والتحدث معهم برفق وبصوت هادئ 
 
- ساعدهم على تنمية التعاطف:
بمعنى أن تكون قدوة للطفل وتتعامل مع من حولك وتستجيب لهم بحنان ولطف 
 
- التشجيع:
عندما تلاحظ طفلك يفعل شيئًا جيدًا دعه يعرف أنك مسرور بأفعاله واشكره 
 
- اعتذر لأطفالك عندما ترتكب خطأ لتوضح لهم أنك تقدرهم 
 
- تحدث مع طفلك عن رد الجميل وكيفية مساعدة الآخرين
 
- مراقبة مشاهدة التليفزيون واستخدام الإنترنت لمتابعة ما يستقبله من أفكار خاطئة

أخلاقنا الجميلة

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مبادرة أخلاقنا الجميلة

المتحدة للخدمات الإعلامية



الموضوعات المتعلقة

أخلاقنا الجميلة.. كيف تعلمين طفلك ألا يلجأ للغش أبدًا؟ .. إنفوجراف

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:00 م

أخلاقنا الجميلة.. طرق تدريب الطفل على الابتعاد عن الكذب.. إنفوجراف

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 07:58 م

أخلاقنا الجميلة.. إزاى تحسن علاقتك بزملائك فى العمل؟ "إنفوجراف"

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:13 ص

أخلاقنا الجميلة.. كيف تعلم أطفالك اكتساب ثقة المحيطين بهم؟.. إنفوجراف

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 11:34 م

أخلاقنا الجميلة.. كيف تعلمين طفلك ألا يلجأ للغش أبدًا؟

الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:00 م

"أخلاقنا الجميلة".. الدولة تتصدى للتحرش بكل قوة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة