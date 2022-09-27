5 اختبارات منتظمة للتنبؤ بأمراض القلب في المراحل المبكرة

كتبت إيناس البنا

أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام.

أصبحت اضطرابات القلب سببًا رئيسيًا للوفيات والوباء الصامت، في حين أن العديد من الأرواح تُفقد بسبب شكل أو آخر من أشكال اضطراب القلب والأوعية الدموية، يجب ملاحظة أن هذه الحالات لا تظهر في يوم واحد ولكنها تستمر في الظهور في شكل من أشكال الأعراض السرية من وقت لآخر.

إليك بعض الاختبارات المنتظمة التي يمكن أن تحميك من النتائج السلبية وفقا لموقع " healthline".

مراقبة ضغط الدم



قد لا يستغرق هذا الاختبار المنتظم أكثر من 10 دقائق، ومع ذلك ، فهو مقياس مهم في تشخيص أمراض القلب، يسجل الاختبار بشكل أساسي قراءتين، الضغط الانقباضي أو الضغط الأعلى والضغط الانبساطي أو الضغط المنخفض، في حين أنه من الطبيعي أن يتغير ضغط الدم على مدار اليوم، فإن التقلبات في ضغط الدم هائلة ولا يمكن إدارتها بشكل جيد، إلا أنه يمكن أن يشير إلى حالات مرتبطة بالدم مثل ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن تنبئ بظروف مثل السكتة الدماغية.

مخطط صدى القلب



مخطط صدى القلب أو صدى القلب هو الموجات فوق الصوتية للقلب، يستخدم الاختبار الموجات الصوتية عالية التردد لإنشاء صورة للقلب، بمجرد فرك القليل من الهلام على صدرك، يمكن لطبيبك إلقاء نظرة فاحصة على القلب، ويمكن أن يعطي الاختبار فكرة جيدة عن مدى نجاح قلبك في الانقباض أو الاسترخاء ، وما هو حجم إيقاع قلبك.

إجراء مخطط كهربي القلب



يسجل مخطط كهربية القلب إجراء غير مؤلم، حيث يقيس معدل ضربات القلب وإيقاع القلب، ويستخدم الاختبار أقطابًا كهربائية تسجل النشاط الكهربائي ولا يستمر الاختبار أكثر من 5 إلى 10 دقائق، يمكن أن يوفر مخطط كهربية القلب معلومات مهمة مثل التضييق المحتمل للشرايين التاجية أو حتى عدم انتظام ضربات القلب.

فحوصات الدم المنتظمة



اختبارات الدم هي أسهل طريقة لاستبعاد أمراض القلب والأوعية الدموية، يمكنه قياس عدد خلايا الدم الحمراء وعدد خلايا الدم البيضاء وقياس الهيموجلوبين، ويمكن أن يراقب مستوى الجلوكوز في الدم ويمكن أن يكون مؤشرًا مبكرًا لمرض السكري (مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية). يمكن لفحص الدم أيضًا قياس مستويات البروتين المكون للجلطة مثل الفيبرينوجين ، والذي يزيد فائضه من خطر الإصابة بنوبة قلبية، يقيس الاختبار أيضًا بروتين سي التفاعلي ، والذي يمكن أن يشير فائضه إلى التهاب الأوعية الدموية، أيضًا ، الاختبار عبارة عن مقياس للكوليسترول الكلي في جسمك يؤثر بشكل مباشر على صحة قلبك.

أشعة سينية على الصدر



في حين أنه لا يُنصح بالقيام بالأشعة السينية بشكل متكرر، إلا أن تصوير الصدر بالأشعة السينية مرة واحدة كل فترة طويلة سيوفر معلومات جيدة عن حجم وشكل القلب، أو احتباس السوائل في الرئتين أو حول القلب.