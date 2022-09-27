4 سدود لحماية مدينتى الغردقة وسفاجا من أخطار السيول.. التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

تزامنًا مع قرب حلول فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول، يستعرض اليوم السابع أشهر وأهم 4 مشروعات أو سدود وبحيرات صناعية تحمى مدينتى الغردقة وسفاجا من أخطار السيول، تعرف عليها:

- يقع بنطاق صحراء مدينة الغردقة وتحديدا في الجانب الغربي من المدينة سد فالق السهل لحماية مدينة الغردقة والممتلكات العامة والخاصة من أخطار السيول، يضم بحيرة ضخمة تسمي فالق السهل ويتسع لـ 700 ألف متر مكعب من المياه ويعد أكبر سدود المحافظة، وضمن المرحلة الأولي من مشروعات السيول بالبحر الأحمر.

- سد فالق الوعر، يقع بنطاق صحراء مدينة الغردقة والهدف أيضا حماية الممتلكات العامة والخاصة ومطار الغردقة والفنادق السياحية من اخطار السيول، وتتبع البحيرة لـ 630 ألف متر مكعب.

- سد وادى أبو ملكة يقع في نطاق صحراء مدينة الغردقة ويحمي المدينة من السيول، حيث تبلغ سعته التخزينية 25700 متر مكعب.

- البارود الأبيض - أشهر سدود البحر الأحمر، يحمي مدينة سفاجا من خطر السيول التي تدفق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتمكن من حماية المدينة خلال السنوات الماضية من حماية المدينة.

- وتضم مدينة الغردقة عدد من البحيرات الصناعية بمدينة الغردقة ومنها بحيرة أم ضلفة والتي تسع 900 ألف متر مكعب، وبحيرة وادي فالق السهل التي تسع 600 ألف متر مكعب، وبحيرة وادي فالق الوعر التي تسع 30 ألف متر مكعب، وبحيرة وادي أبو ملكة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 32500 متر مكعب من المياه .

- تبلغ السعة تخزينية للأعمال الحماية لمدينة الغردقة ةسفاجا 5.812 مليون متر مكعب وبتكلفة قدرها 200 مليون جنية.