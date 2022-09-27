اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 03:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

3 أيام تتبقى على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:40 م
3 أيام تتبقى على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين بطاقة التموين -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل وزارة التموين من خلال موقع دعم مصر إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، وكذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية حتى يوم 30 سبتمبر الجارى، وذلك لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك، كما أصدر قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

التموين

تسجيل المحمول على بطاقة التموين

بطاقة التموين

بطاقات التموين

زيادة التموين

زيادة الدعم

الدعم الاستثنائي

موقع دعم مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

"التموين" توقع عقود أكبر مشروع لإنشاء المستودعات الاستراتيجية بأربع محافظات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:00 ص

حملة تموينية لضبط المتهمين بالغش التجارى وحيازة منتجات مجهولة المصدر فى الجيزة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:00 م

وكيل تموين الأقصر يقود جولة على المخابز والأنشطة التموينية بالطود.. صور

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 12:08 م

تحرير أكثر من 1200 محضر تمويني خلال أسبوع وحملات لملاحقة المخالفين بالمنوفية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:40 ص

التموين لـ"إكسترا نيوز": لا صحة لنقص السلع بالأسواق

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:00 ص

4 أيام تتبقى على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:00 ص

"التموين" توقع غدا عقود أكبر مشروع لإنشاء المستودعات الاستراتيجية بأربع محافظات

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 12:00 ص

تموين الدقهلية: تحرير 59 محضرا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة