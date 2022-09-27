171.5 مليون جنيه حصيلة مزادات بيع خردة ومعدات القومية للأسمنت

كشف تقرير القابضة للصناعات الكيماوية ، أن إجمالى المبيعات المحققة عن طريق المزادات الخاصة بالشركة القومية للأسمنت تحت التصفية، خلال الفترة من 1 أبريل 2020 وحتى 30 سبتمبر 2021 بلغ نحو 171.5 مليون جنيه، لافتا إلى أنه بلغت خسائر التصفية منذ بدايتها وحتى 30 يونيو 2021، نحو 1.5 مليار جنيه شاملة التعويضات والفوائد شركة بتروتريد وفوائد البنوك واتفاقيات التسوية مع شركات.

وذكر التقرير أن جميع العاملين بالشركة خرجوا باستثناء 9 عاملين أصحاب عهد ،بالإضافة إلى التعاقد مع بعض العمال لأغراض التصفية، موضحا إنه بتاريخ 2 أكتوبر 2018 قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة ‏القومية للأسمنت الموافقة على حل الشركة وتصفيتها ،وذلك فى ضوء تدنى الأوضاع فى الشركة وارتفاع الخسائر المرحلة إلى نحو 2.5 مليار جنيه بنسبة 1237% من رأس المال المصدر والمدفوع .

وعلى ضوء تقرير مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة والذى انتهى إلى عدم جدوى اقتصادية للمشروع الإصلاحى المقترح ؛لإعادة تشغيل مصنع الشركة القومية فى موقعها الحالي.

كما أوصى التقرير بعدم ضخ أى أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل فى ظل الظروف السائدة وقتها .

وذكر التقرير انه بالنسبة للموقف القانونى فأن عدد القضايا المتداولة حتى الآن 95 قضية متداولة فى مختلف درجات التقاضى.