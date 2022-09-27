1000 جنيه لهيئة التدريس والجهاز الإدارى بجامعة الزقازيق بمناسبة المولد النبوى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري رقم ( 556 ) لشهر سبتمبر2022، برئاسة الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس عادل فيكتور القائم بأعمال أمين عام الجامعة ، وعمداء ووكلاء الكليات .

قرر مجلس الجامعة خلال جلسته اليوم صرف ألف جنيه مكافأة لجميع أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالجامعة وذلك بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف والعام الدراسي الجديد 2022/2023

وخلال كلمته وجه الدكتور عاطف حسين خالص الشكر إلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على حضور جلسات مجلس الجامعة ، مشيداً بجهوده الحثيثة في تحقيق طفرة كبيرة بالمحافظة من خلال حجم الإنجازات والمشروعات التنموية بكافة قرى ومراكز المحافظة ، مؤكدا على التوافق والتعاون المثمر بين الجامعة والمحافظة ، كما وجه الشكر أيضاً إلى نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين والعاملين بالجامعة على الجهود المبذولة لخدمة العملية التعليمية والبحثية وسرعة إعلان النتائج خلال العام الدراسي الماضي .

وأشاد الدكتور عاطف حسين بكافة الجهود التى يبذلها عمداء الكليات للانتهاء من الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات والإنتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة، وتطوير البنية الأساسية وتوفير المواد التعليمية ، واستعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب مع توفير كافة الخدمات اللازمة، وترتيبات استقبال الطلاب الجدد المقبولين .

ومن جانبه، أعرب محافظ الشرقية عن سعادته وحرصه على مشاركة الجامعة في اجتماعاتها الدورية والذي يعكس بدوره تقدير المحافظة لجهود الجامعة المستمرة، مؤكداً على استمرار سير العمل بكل المشروعات الموضوعة حسب الجدول الزمنى المخطط لها ، مقدماً شرحاً تفصيلياً لأبرز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والبالغ عددها 42 مشروعاً ، ومنها مشروع الصرف الصحى والتى تم تحقيق نسب إنجاز مرتفعة بها مثل : محطات أبو كبير والبكارشة والصوالح و قنتير بفاقوس و العصلوجى وغيرها من المحطات الأخرى الجاري تنفيذها وإعداد الجداول الزمنية لها .

كما أشار المحافظ أن محافظة الشرقية أصبحت من المحافظات المتصدرة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تخطت نسبة الانجاز حاجز الـ 85% ، كما أشار أيضاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف وتعديل الطرق وتسيير حركة المرور بشكل أكثر انسيابية في العديد من الشوارع الرئيسية داخل مدينة الزقازيق والمراكز المختلفة بالمحافظة .

وقدمت مدير وحدة التعليم الالكتروني بالجامعة شرحاً تفصيلياً لنظام Thinqi LMS والذى يعد الزامياً على كافة الجامعات المصرية طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات ، مشيرةً إلى أنه تم عقد 8 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس على النظام الجديد استعداداً لبدء العام الدراسى 2022/ 2023 ، حيث تم تدريب 654 عضو هيئة تدريس ، كما تم عمل دورات تدريبية على كيفية إدخال الأسئلة إلى بنك الأسئلة الخاصة بنظام E-Exam المتبع بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة.

وخلال الجلسة تقدم مجلس الجامعة برئاسة بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الدكتور أحمد عبد الفتاح جاد الكريم بكلية التكنولوجيا والتنمية ، الدكتورة ممتاز إسماعيل هاشم بكلية العلوم .