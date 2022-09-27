‫وزير الرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى تقريراً يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة بعد انتهاء العمر الافتراضي للقناطر القديمة.

وصرح سويلم أنه يجرى حالياً الردم لعمل السد المؤقت بالمجرى المائى لبحر يوسف والذى سيتم إنشاؤه لتجفيف الموقع للبدء في إنشاء القنطرة ، وجارى تشوين ولحام وتجهيز الستائر المعدنية والمقرر إستخدامها بالسد المؤقت ، كما تم الإنتهاء من جسات التربة والإختبارات الحقلية والمعملية وتقديم تقرير أبحاث التربة الخاصة بكل من بحر يوسف والديروطية والبدرمان ، حيث تهدف هذه الجسات للحصول على عينات من التربة لتحديد الخصائص المختلفة لطبقات التربة التي سيتم إنشاء القنطرة الجديدة عليها.

كما تم الانتهاء من تركيب الكوبري المؤقت المقرر إستخدامه في الموقع أثناء عملية الإنشاء لمرور المعدات للموقع الجديد لفم ترعتى الديروطية والبدرمان ، كما تم الإنتهاء من إعداد منطقة التجهيزات الرئيسية التي سيكون بها الورش الرئيسية ومحطة خلط للخرسانة الجاهزة التي سيتم إستخدامها خلال الإنشاء ، كما تم تنفيذ أعمال معايرة وتجهيز لمعمل ضبط الجودة للخرسانة ومعايرة إجهاد الضغط لماكينة تكسير المكعبات ، وجارى إختبار المواد وتجهيز الخلطات الخرسانية التجريبية.

وأوضح سويلم أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة يهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات هى “أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة” وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس ، والمشروع يشتمل على إنشاء 7 قناطر هي (فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه ل 45 موقع بنطاق المشروع.

وأضاف أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، كما يأتي إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، والتى تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.