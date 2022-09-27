وفد من الشركات البرازيلية يزور مصر منتصف أكتوبر لبحث فرص الاستثمار فى الصناعات الطبية

كتب إسلام سعيد

أعلن سفير البرازيل بالقاهرة انطونيو باتريوتا، عن زيارة وفد من كبرى الشركات البرازيلية العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية الي القاهرة في الفترة من 16 الى 20 اكتوبر المقبل.

وأشار خلال كلمته باحتفالية الغرفة العربية البرازيلة بمناسبة مرور عام على تدشين الغرفة، أن الوفد سيقوم خلال الزيارة بعقد لقاءات مع المصنعين المصريين لبحث عقد شراكات مع الجانب المصري واستكشاف المناخ الاستثماري منوها بأنه جاري التنسيق لتنظيم زيارة الى المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس.

وأكد باتريوتا أن هناك فرص كبيرة للتعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات فعلى الرغم من أن بلاده من كبرى الدول المنتجة للصناعات الغذائية كاللحوم والدواجن والسكر إلا أنها أيضا تتميز في القطاع الصناعي حيث تعد ثالث أكبر مصنع للطائرات و قامت بتوريد عدد من الطائرات الى شركة مصر للطيران بالإضافة إلى أنها تعد سادس أكبر دولة منتجة لصناعة السيارات والصناعات المغذية وتعتبر من الدول المتقدمة في صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وكشف عن توقيع اتفاق تعاون بين أكبر مركز أبحاث للعلوم الزراعية في البرازيل مع مركز البحوث الزراعية المصرية خلال الفترة الماضية وذلك لدراسة إمكانية زراعة القمح في الطقس الحار.

وذكر سفير البرازيل، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل بلغ خلال العام الماضي نحو 2.5 مليار دولار منها 2 مليار دولار صادرات برازيلية و 543 مليون دولار واردات مصرية والتى زادت نتيجة للأحداث العالمية الجارية حيث أثرت الأزمة الأوكرانية الروسية على استيراد البرازيل للأسمدة مما دفعها للاستيراد من الدول العربية خاصة من مصر.

وأشار إلى أن بلاده لديها استثمارات كبيرة في كل الدول العربية ما عدا الصومال وجيبوتي وجزر القمر واليمن ،كما أن هناك العديد من الدول العربية التى تسعى الى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع بلاده واخرها فلسطين ولكن مازالت المفاوضات جارية.