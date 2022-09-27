وفاة هويدا فتحى نقيبة الصحفيين السابقة بالإسكندرية

كتبت: هناء أبو العز

توفيت صباح اليوم الكاتبة الصحفية هويدا فتحى، النقيب الأسبق للصحفيين بالإسكندرية، ونائب رئيس تحرير جريدة الأخبار بعد صراع مع المرض .

وقدمت الزميلة الراحلة الكثير من الإنجازات على كافة الأصعدة، وحصدت الكثير من الجوائز فهى حاصلة على جائزة التفوق الصحفي من نقابة الصحفيين فرع التغطية الإخبارية عام 2003 عن حملة تسريب اللحوم الفاسدة، و جائزة التفوق الصحفي من نقابة الصحفيين فرع التحقيق الصحفي عام 2006 عن حملة نظرة إلى مرضى "فيروس سي".

كما حصلت على جائزة صحافة البيئة عام 2008 عن مأساة وجود المدفن الصحي بمنطقة الساحل الشمالي، وحصلت على جائزة صحافة المرأة من المنظمة العربية لحقوق المرأة بالمغرب عام 2010 عن مجموعة من القصص الإنسانية من محاكم الأسرة نشرت في أخبار اليوم بشكل منتظم على مدار 60 أسبوعاً، وحصلت على جائزة حقوق الإنسان من 4 منظمات حقوقية ومدنية عن حملة التعذيب داخل أقسام شرطة المنتزه والرمل ومحرم بك واللبان خلال الفترة من 2001 حتى 2004، وأخيراً حصلت على جائزة مصطفى وعلي أمين في التحقيق الاستقصائي لعام 2014 عن اختفاء 120 ألف طن من اللحوم والدواجن والأسماك والألبان التي رفضتها الجهات الرقابية.

هويدا فتحي سالم تهامي اقتنصت منصب نقيبة الصحفيين في النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، وتفوقت على اثنين من المنافسين الرجال المرشحين لمنصب النقيب، لتكون أول سيدة تفوز بمنصب نقيبة الصحفيين في تاريخ النقابة.

كان أهم ما يشغل بال هويدا هو توفيق أوضاع الصحفيين الشباب، الذين يعانون من مشكلات كثيرة مع مؤسساتهم في عدم تعيينهم، و تنمية القدرات المهنية لشباب الصحفيين، والسعي لإلحاقهم بدورات تدريبية داخل وخارج مصر، والاهتمام أكثر بالصحفيين تحت التمرين ..