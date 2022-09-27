وقال الوزير -فى تصريحات له اليوم على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية- إنه من المهم تعزيز التعاون الدولي من أجل نزع السلاح النووي.

وأشار الوزير إلى أن المخاطر العالمية الراهنة وأبرزها زيادة مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب والحرب الروسية في أوكرانيا والتهديدات النووية المرتبطة بها.

وأعتبر الوزير أن الأسلحة النووية سيف مسلط على البشرية جمعاء، لافتًا إلى التهديد الوجودي والخطر المتزايد حاليًا لاستخدام هذه الأسلحة بسبب التهديدات النووية الأخيرة لروسيا.