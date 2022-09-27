وزير النقل يبحث مع ميتسوبيشى العالمية توطين صناعة عربات مترو الانفاق فى مصر

عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعا مع كوجى ووتا نائب الرئيس التنفيذى لميتسوبيشى اليابانية لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال مترو الأنفاق، وذلك خلال زيارته لليابان للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جنازة رئيس الوزراء اليابانى الأسبق شينزو آبى

فى بداية اللقاء رحب نائب الرئيس التنفيذى لميتسوبيشى اليابانية بوزير النقل المصرى والوفد المرافق له مؤكدا على الاهتمام الكبير والمستمر من جانب الشركة اليابانية للتعاون مع وزارة النقل المصرية لتقديم أفضل الخدمات فى مجال النقل بما يساهم فى تسهيل حركة تنقل المواطنين فى مصر.

واكد الوزير - خلال اللقاء على التقدير الكامل من القيادة السياسية والشعب المصرى للحكومة والشعب اليابانى الذى يتسم بالانضباط والالتزام مؤكدا على عمق العلاقات المصرية اليابانية ومشيرًا إلى أهمية التعاون مع ميتسوبيشى العالمية فى قطاع النقل وان التعاون يجب الا يقتصر على قطاع مترو الأنفاق بل يمتد ليشمل قطاعات أخرى مثل النقل البحرى والموانيء الجافة وغيرها من قطاعات النقل المختلفة لافتا إلى الأهمية الكبيرة للتعاون المشترك فى تحديث عدد من قطارات الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق بالتعاون مع ميتسوبيشى والتى تشمل إعادة تأهيل 35 قطارا للخط الثانى وو23 قطارا للخط الأول، وحيث أكد الوزير على ضرورة سرعة تنفيذ تأهيل هذه القطارات لدعم أسطول الوحدات المتحركة بالخطين الأول والثانى لزيادة اتاحية القطارات بما يساهم فى ثبات مواعيد التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب ومن وثم زيادة عدد الركاب، وزيادة العوائد المالية لشركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

كما تم مناقشة ما يخص الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة للجزء الغربى من المرحلة الاولى للخط الرابع للمترو حيث سبق وتم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع اتحاد شركات "ميتسوبيشى - أوراسكوم"، ودخول العقد حيز التنفيذ، ويتم حاليا أعمال التصميمات وأبدى الوزير أهمية قيام شركة اوراسكوم فى تنفيذ الاعمال المدنية لكونها شركة مصرية وطنية متخصصة فى هذا المجال لافتا إلى ضرورة قيام شركة نيبول سيجنال التى ستقوم بتنفيذ نظم الإشارات بالعمل على توطين هذه النوعية من الصناعة فى مصر وخاصة أن مصر تتمتع بوجود عمال ومهندسين مهرة وبالتدريب المستمر على أحدث النظم التكنولوجية من الممكن أن يقوموا بتنفيذ مثل هذه الأنظمة التى يتم تنفيذها فى اليابان، مشيرا إلى عدد من نماذج التدريب للمهندسين والعمال المصريين مع الشركات العالمية مثل سكك حديد ألمانيا DB وسيمنز العالمية فى مجال القطارات وتدريب قائدى القطارات، مؤكدا أن مصر هى القلب النابض لأفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية وأنه مع قيام ميتسوبيشى بتوطين الصناعة فى مصر ستكون هناك قاعدة صناعية خاصة بعربات مترو الأنفاق للإنطلاق لهذه الدول وخاصة مع توافر العمالة المصرية الماهرة وتوافر المواد الخام والمناخ الاستثمارى الواعد فى مصر.

وكذلك تم بحث آخر المستجدات الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة حيث سبق وتم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع شركة ميتسوبيشى اليابانية لتصنيع وتوريد 23 قطارا للمشروع وأكد الوزير على أن هذه القطارات يجب أن تعكس مدى التقدم الكبير للتكنولوجيا اليابانية لتصنيع قطارات مترو الأنفاق كما اكد ايضا على أهمية التعاون فى توطين مثل هذه الصناعات فى مصر مشيرا إلى التعاون المصرى لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بمصر بعد عقد توطين 320 مترو أنفاق بواقع 40 قطار والذى سبق توقيعه مع إتحاد شركات هيونداى روتم/ نيرك لتوطين صناعة قطارات المترو بهدف مواجهة الزيادة المتوقعة فى عدد أعداد الركاب خلال السنوات القادمة وكذلك التعاون مع شركة تالجو الإسبانية فى توطين صناعة عربات قطارات النوم فى مصر بالتعاون مع شركة سيماف وكذلك توقيع بروتوكول تعاون لدراسة انشاء مصنع مصرى لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نريك) وذلك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحيث يشمل البروتوكول تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة ( 100 عربة درجة اولى -مكيفة -200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة ) بتكنولوجيا تالجو العالمية كمرحلة أولى من إجمالى 1000.

عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على توطين صناعه النقل فى مصر بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، وذلك لتلبية متطلبات السوق المحلى ثم الانطلاق إلى أسواق الشرق الأوسط.