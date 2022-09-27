وزير الصحة الفرنسى: 3 أكتوبر إطلاق حملة تطعيم جديدة ضد كورونا

أ.ش.أ

أعلن وزير الصحة الفرنسي فرانسوا براون إطلاق حملة تطعيم جديدة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، 3 أكتوبر المقبل، مع وصول "لقاحات جديدة" للأشخاص المستهدفين، وهم الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا والأكثر هشاشة.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العليا الفرنسية للصحة أعطت الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لثلاثة لقاحات مضادة لمتحور أوميكرون، وذلك في إطار حملة التطعيم المعززة الجديدة المخطط لها هذا الخريف بجانب حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

يذكر أن من بين اللقاحات الثلاثة، تم تصنيع اثنين من قبل شركة "فايزرـ بيو إن تك" والثالث بواسطة "موديرنا" وأجازت تلك اللقاحات وكالة الأدوية الأوروبية، وأوصت "بأحد اللقاحات الثلاثة ثنائية التكافؤ" لجرعة معززة تالية للأشخاص المعنيين.

وحول فيروس "جدري القردة".. قال الوزير الفرنسي إن الوزارة قامت بتطعيم أكثر من 110 آلاف مواطن بلقاح مضاد للفيروس، واصفا الوضع الصحي في البلاد بـ"الأفضل حاليا".

وأضاف أن عدد حالات الإصابة بجدري القردة تنخفض يوما بعد يوم، مؤكدا أن "الأمور تتحسن في فرنسا".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قد اعترفت بأن فرنسا من أفضل الدول الأوروبية التي تعامل مع هذا الفيروس للحد من انتشاره.