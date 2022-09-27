وزير السياحة: استرداد 16 قطعة أثرية من أمريكا.. وقطعتين من بلجيكا.. صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، غادة سمير، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للسياحة فى 27 سبتمبر من كل عام.

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية قطاع السياحة فى ضوء الجهود التى تقوم بها الحكومة حاليا لتوفير كافة سبل دفع هذا القطاع، والذى يعد ركيزة أساسية فى دعم الاقتصاد المصري.

وخلال اللقاء، استعرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الجهود التى تبذلها الوزارة فى سبيل دعم السياحة والعمل على تنشيطها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بدور الوزارة كمحفز ومُمَكن عن طريق برامج الإنفاق العام التى تهدف لتمكين القطاع الخاص وإطلاق الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع ولا سيما فى ظل الاتساق الكامل القائم بين الوزارة والقطاع الخاص، جار العمل على محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وتطرق اللقاء، لأهمية ملف رفع الوعى السياحى والأثرى لدى المواطنين، وخاصة طلاب المدارس والشباب، وذلك فى ضوء الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وأوضح أحمد عيسى أنه تم البدء فى أعمال الحفائر بـ9 مواقع أثرية للآثار المصرية، بالإضافة إلى أعمال تطوير عيون موسى والآبار الخاصة بها، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بمحافظتى القاهرة والجيزة ومنها بدء التشغيل التجريبى لمشروع تطوير وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، وكذلك مشروعات مصر الوسطى، والتى منها بدء أعمال الموسم الثانى لترميم مقبرتين بمنطقة بنى حسن بمحافظة المنيا، وتثبيت اللوحات الإرشادية بمدخل المنطقة الأثرية بصان الحجر، والتى يتم تجهيز مركز الزوار بها.

كما تم استعراض جهود الإدارة العامة للآثار المستردة مع كافة الجهات الوطنية فى استرداد العديد من القطع الأثرية، منها عدد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعتان من دولة بلجيكا.



















