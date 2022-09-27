وزير التعليم العالى يشهد اليوم حفل ختام مسابقتى الابتكار وصناع التغيير 2022

كتب ــ محمد صبحى

يشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، اليوم الثلاثاء، فعاليات الحفل الختامى لمسابقتي: حافز الابتكار 2022، وصناع التغيير 2022، والذى ينظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بهدف دعم الابتكارات للفرق الطلابية من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، ورفع مستوى مهاراتهم العملية.

ويعمل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على تقديم منح دراسية للطلاب، وذلك في ضوء تحقيق أهداف صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ المنشأ بالقانون رقم (1) لسنة 2019 واختصاصاته التي من بينها، تقديم منح دراسية للمُبتكرين والنوابغ من الطلاب؛ لاستكمال دراستهم بالداخل والخارج من خلال إعلان تنافسي بين من تنطبق عليهم الشروط لضمان انتقاء أفضل المُتقدمين في حدود الفرص المُتاحة، ويستطيع الطلاب من كافة المحافظات التقدم لأي من الجامعات المُشاركة في تقديم المنحة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وبما يضمن استفادة الدولة بما يقدمه الصندوق من منح.

وتساهم هذه المنح في إعداد وتهيئة البيئة المُناسبة للطلاب للمساعدة في اكتشاف ملكاتهم وقُدراتهم وتنمية القدرات الفنية، والرياضية، والعلمية، والابتكارية، والإبداعية لديهم؛ لتتحول إلى إبداع على أرض الواقع، ومواكبة التطور في كافة المجالات من خلال آليات واضحة ومُخطط لها.