وزير الاتصالات يبحث مع نظيريه التونسى والباكستانى تعزيز التعاون المشترك

كتبت هبة السيد

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع الدكتور نزار بن ناجى وزير تكنولوجيات الاتصال بالجمهورية التونسية، على هامش مشاركته فى مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولى للاتصالات برومانيا.

وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حضر اللقاء مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا.

هذا وشهد اللقاء تسليط الضوء على أهم ملامح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وتونس، وكذلك استعراض تجربة البلدين فى مجال تقديم خدمات مبنية على التوقيع الالكترونى، وسبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال التوقيع الإلكترونى.

كما تطرق اللقاء إلى الدور الهام الذى تضطلع به البلدين فى العمل كحلقة وصل بين المجموعة الأفريقية والعربية، لما فيه الصالح العام، والعمل سوياً على تحقيق الأهداف المشتركة فى الاتحاد الدولى للاتصالات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت اهتمام الدولة المصرية ببناء القدرات الرقمية للشباب؛ مشيرا الى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطلاق العديد من المبادرات التى تستهدف إعداد الكفاءات الرقمية ومساعدة الشباب فى الحصول على فرص عمل رقمية.

وأعرب وزير تكنولوجيات الاتصال التونسى عن استعداده لزيارة مصر للتعرف على تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتونس خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التى استضافتها العاصمة التونسية فى مايو الماضى والتى شملت عدة موضوعات من أهمها: السياسة والتنظيم، والابتكار وريادة الأعمال، والتحول الرقمى، وبناء القدرات، والبريد، والتعاون بين القطاع الخاص فى كلا البلدين.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع أجنى فايسيوكيفيتشتى نائب وزير النقل والاتصالات بليتوانيا، وايجيليه ماركيتوتش نائب وزيرة الاقتصاد والابتكار بليتوانيا؛ حضر اللقاء سفير مصر لدى رومانيا؛ وجرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الخدمات البريدية.

وتناول اللقاء بحث التعاون بين البريد المصرى ونظيره الليتوانى وتبادل الخبرات فى مجال الخدمات الرقمية المقدمة داخل مكاتب البريد بما فى ذلك الخدمات المالية الرقمية، وكذلك زيادة التعاون فى مجالات البريد السريع وخدمات الطرود.

وخلال اللقاء؛ أشار الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البريد المصرى الذى يعد أحد الركائز الأساسية فى بناء مصر الرقمية.

ومن جانبها؛ أبدت نائب وزير النقل والاتصالات بليتوانيا اهتمامها بالتعرف على التجربة المصرية فى التحول الرقمى وجهودها فى تطوير البريد.

كما أعربت نائبة وزيرة الاقتصاد والابتكار بليتوانيا عن تطلعها لزيارة مصر لإتاحة الفرصة للشركات الليتوانية للتعرف عن قرب على نجاحات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وكان الدكتور عمرو طلعت قد قام بزيارة ليتوانيا فى أغسطس الماضى حيث أجرى خلالها لقاءات مع وزراء ومسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى عدد من المجالات منها الحكومة الرقمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، والبريد.

وفى سياق متصل؛ اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع سيد أمين يو إى حقى الوزير الفيدرالى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جمهورية باكستان الإسلامية؛ حضر اللقاء السيد سفير مصر لدى رومانيا، تناول اللقاء مناقشة آليات فتح آفاق التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتأكيد على أهمية التنسيق فى القضايا الدولية فى المجالات ذات الصلة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تطورا كبيرا فى ضوء رؤية الدولة لبناء مصر الرقمية وحرصها على تبنى التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل.

ومن جانبه؛ استعرض السيد الوزير الباكستانى الجهود التى تبذلها باكستان لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ معربا عن اهتمامه بالتجربة المصرية فى هذا المجال؛ كما دعا إلى تأطير التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مذكرة تفاهم يتم توقيعها لاحقا بين الدولتين.

هذا وقد شهدت جميع اللقاءات مناقشة دعم ترشيحات كل دولة فى انتخابات الاتحاد الدولى للاتصالات.

وحضر اللقاءات؛ المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن مؤتمر المندوبين المفوضين يُعقِد كل أربع سنوات، ويعد بمثابة الهيئة العليا التى تضع السياسات داخل الاتحاد الدولى للاتصالات؛ وتعقد فعالياته هذا العام فى العاصمة الرومانية بوخارست؛ بمشاركة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبار المسئولين المعنيين وممثلين من الدول الأعضاء.