وزير الإسكان يقرر التجديد لرأفت شميس رئيسا لجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء

كتب أحمد حسن

قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التجديد لمدة عام آخر للدكتور رأفت شميس رئيسا لجهاز التفتيش الفني للمتابعة علي أعمال البناء.

وكان الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، قد أكد فى وقت سابق أن اشتراطات البناء الجديدة، هي عهد جديد ستدخله مصر، عهد جديد من البناء والنهضة العمرانية، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة بمثابة العلاج الحقيقى لكافة المشكلات العمرانية في مصر، وليس كما كانت تفعل الأنظمة السابقة من وضع مسكنات وخلافة.

وأضاف الدكتور رأفت شميس، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن البنية التحتية في بعض المناطق وخاصة في القاهرة وعواصم المحافظات، أصبحت غير قادرة على التحمل في الوقت الحالي، وأصبح ساكنى هذه المناطق لا يجدون أقل حقوقهم من الخدمات والمناطق الخضراء، والحدائق والمتنزهات، وكذلك حتى أبسط حقوقه من توافر أماكن جراجات لركن السيارات.