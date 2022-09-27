اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"ناسا": مركبة فضائية تصطدم بكويكب عمدا لتحويل مساره بعيدا عن الأرض

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 07:57 ص
"ناسا": مركبة فضائية تصطدم بكويكب عمدا لتحويل مساره بعيدا عن الأرض ناسا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عمدا بكويكب في محاولة لتحويل مساره بعيدا عن الأرض، في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.

ونقلت "ناسا" ، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، الاصطدام على الهواء مباشرة ، وما أن ارتطمت المركبة بالكويكب حتى انفجر أفراد طاقم ناسا في مركز الإشراف على المهمة في ماريلاند بالولايات المتحدة فرحا.

وقالت لوري غليز مديرة علوم الكواكب في وكالة ناسا "نحن على وشك الدخول في حقبة جديدة تكون لدينا فيها القدرة المحتملة على أن نحمي أنفسنا من اصطدام كويكبات خطرة" بالأرض.

والمركبة الفضائية التي يقل حجمها قليلا عن حجم سيارة اصطدمت كما كان متوقعا، بالكويكب بسرعة تزيد على 20 ألف كلم/ساعة.

 


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