"ناسا": مركبة فضائية تصطدم بكويكب عمدا لتحويل مساره بعيدا عن الأرض

ونقلت "ناسا" ، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، الاصطدام على الهواء مباشرة ، وما أن ارتطمت المركبة بالكويكب حتى انفجر أفراد طاقم ناسا في مركز الإشراف على المهمة في ماريلاند بالولايات المتحدة فرحا.

وقالت لوري غليز مديرة علوم الكواكب في وكالة ناسا "نحن على وشك الدخول في حقبة جديدة تكون لدينا فيها القدرة المحتملة على أن نحمي أنفسنا من اصطدام كويكبات خطرة" بالأرض.

والمركبة الفضائية التي يقل حجمها قليلا عن حجم سيارة اصطدمت كما كان متوقعا، بالكويكب بسرعة تزيد على 20 ألف كلم/ساعة.