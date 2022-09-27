نائب محافظ المنيا يوجه بتحرير محضر لضبط منتجات منتهية الصلاحية

المنيا- حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالمتابعة والمرور الميداني على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بمراكز المحافظة، الى جانب إحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من مدى صلاحية السلع والمواد الغذائية للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، الحالة العامة بعدد من الأسواق والمجمعات الغذائية بمركز ومدينة المنيا، جاء ذلك خلال جولة تفتيشية رافقه خلالها دكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا ومفتشي الرقابة التموينية ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وعدد من الجهات المعنية.

وجه نائب المحافظ بتحرير محضر لأحد المجمعات الاستهلاكية بمنطقة ابو هلال وذلك لضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، موجهاً بالتحفظ على الأغذية المضبوطة لإعدامها وفقاً للاشتراطات البيئية المتبعة.

كما وجه الوحدة المحلية والتموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية لمتابعة الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.