اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 03:44 م
أكرم القصاص
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"مياه الدقهلية" توقع عقود التبرع بأرض محطة معالجة صرف صحى بهوت بنبروه

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:41 م
"مياه الدقهلية" توقع عقود التبرع بأرض محطة معالجة صرف صحى بهوت بنبروه خلال التوقيع
الدقهلية ـ فريق المحافظات

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قام ممثلين عن قري تجمع قروي بهوت بالتبرع بقطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي بهوت، لخدمة بعض قري مركز نبروه، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر.

ومن المخطط أن تبدأ تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروعات الصرف الصحي بحلول شهر أبريل عام 2023، بتمويل قدره 17.6 مليون يورو لأعمال محطة معالجة صرف صحي بهوت، و 40 مليون يورو لأعمال الشبكات، وتأهيل محطات الرفع للقرى المستهدفة.

ويُعد " كيتشنر" أكبر مصرف في مصر، وأُنشئ عام 1899، ويبلغ طوله 85 كيلو متر، حيث يبدأ بمحافظة الغربية ويمر بالدقهلية، وعدد من مراكز كفر الشيخ.

من الجدير بالذكر  أن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية، بالإضافة لتحسين الأحوال الصحية والبيئة للسكان، ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائياً بشكل آمن في الرى والزراعة.


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