موسكو تعلن نجاح استفتاء الضم في منطقة خيرسون

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الموالية لروسيا نجاح استفتاء الضم في منطقة خيرسون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفي وقت سابق شهدت الأيام الماضية، تصعيدا فى الخطاب من جانب روسيا بشأن التلميح بقوة إلى إمكانية استخدام الأسلحة النووية فى ظل صراعها المستمر فى أوكرانيا.

وقالت شبكة سى إن إن إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هدد مرة أخرى باللجوء إلى الأسلحة النووية، وهى على الأرجح ما يعرف بالأسلحة النووية التكتيكية، وحذر بوتين فى خطابه الأسبوع الماضى، فإن فى حالة وجود تهديد لسلامة أراضى روسيا وللدفاع عن روسيا وشعبها، سيجعل استخدام كافة أنظمة الأسلحة متاحا بالنسبة لهم، مشددا على أن هذا ليس خدعة.

وتشمل أنظمة الأسلحة الروسية 4477 رأسا نوويا منها 1588 منتشرة على صواريخ باليستية وقواعد قاذفات ثقيلة، وأخرى احتياطية و1900 رأسا حربيا غير إستراتيجية، وأخرى، تعرف باسم الأسلحة النووية التكتكية، وفقا لاتحاد العلماء الأمريكيين.