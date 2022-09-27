حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية "نجوزى أوكونجو إيويالا" من أن العالم مقبل على "ركود عالمى" فى وقت يواجه فيه "أزمات متعددة".
وقالت "إيويالا" - خلال افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في مدينة جنيف السويسرية، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، "اعتقد أنه ركود عالمي وأن هذا ما نتجه إليه. لكن في الوقت نفسه، علينا أن نبدأ التفكير في الانتعاش. علينا العودة إلى النمو".
وكانت منظمة التجارة العالمية قد خفضت بالفعل توقعاتها لنمو التجارة العالمية هذا العام في أبريل الماضي إلى 3% من 4.7% وتوقعت تسجيل نمو بنسبة 3.4% عام 2023.
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