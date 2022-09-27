وقالت "إيويالا" - خلال افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في مدينة جنيف السويسرية، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، "اعتقد أنه ركود عالمي وأن هذا ما نتجه إليه. لكن في الوقت نفسه، علينا أن نبدأ التفكير في الانتعاش. علينا العودة إلى النمو".

وكانت منظمة التجارة العالمية قد خفضت بالفعل توقعاتها لنمو التجارة العالمية هذا العام في أبريل الماضي إلى 3% من 4.7% وتوقعت تسجيل نمو بنسبة 3.4% عام 2023.