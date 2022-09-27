مقتل عنصر إجرامى مطلوب فى 15 قضية بالأقصر

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (سبق اتهامه فى 15 قضية متنوعة) أبرزها "مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح، سرقة" ومطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى 9 قضايا أبرزها "مخدرات، خطف، سلاح نارى"، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، بالزراعات المتاخمة بدائرة قسم شرطة الأقصر، واتخذها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من المواد المخدرة "البانجو، الحشيش، الشابو"– دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مبلغ مالى)..كما أسفر التعامل عن إصابة ضابط شرطة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.