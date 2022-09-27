مقتل شاب فى مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى إحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن مقتل شاب، وذكر شهود عيان أن المجنى عليه أصيب خلال المشاجرة، وأشاروا إلى أنه تصادف تواجده بمحيط الاشتباك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى قرية تابعة لمركز العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خلافات بين أفراد من عائلتين، أدت إلى تشاجرهم، وخلال المشاجرة أصيب شاب تصادف تواجده بمكان المشاجرة، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التى لحقت به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.