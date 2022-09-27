اليوم السابع
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مفتى الجمهورية يوضح بداية ظهور مدح النبى.. ويرد على عدم جواز مدحه

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 06:00 ص
مفتى الجمهورية يوضح بداية ظهور مدح النبى.. ويرد على عدم جواز مدحه دار الافتاء
كتب ـ لؤى على

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يدّعي بعض الناس أنَّ المديح لشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة على عهده صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومن ثمَّ فإنها لا تجوز؛ فهل هذا صحيح شرعًا؟، سؤال ورد لدار الافتاء المصرية ، وأجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وجاء الرد كالآتى:
 
ظهر مدح المسلمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ بداية العهد النبوي؛ حيث مدحه أصحابه وعلى رأسهم سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه، وقد مدحته أم معبد في الجاهلية ووصفته بمحاسن الصفات، وقد ازدهر شعر المديح النبوي وحقق وجودًا متميزًا في بيئة المتصوفة أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري في عصر الدول والإمارات المتتابعة، واستمر حتى يوم الناس هذا من غير نكير من العلماء المعتبرين.

دار الافتاء

مدح الرسول

فتوى

المولد النبوى

موعد مولد النبى



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