مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 17 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 17 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 101 رحلة أسبوعية يستقبلها المطار بداية منذ السبت الماضي حتي الجمعة المقبلة.



وتبين من جدول رحلات اليوم أن من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 3 رحلات من التشيك، و4 رحلات من أيطاليا، ورحلة بلجيكي، ورحلة من هولندا، 5 رحلات من بولندا، ورحلة من سويسرا واخرى من المانيا، ورحلة من لكسمبورج.



وكانت أوضحت كشوف الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى أن من المقرر وصول 101 رحلة أسبوعية أغلبها أوروبية قادمة من 11 دولة أوروبية، حيث تعد السياحة التشيكية في مقدمة رحلات الوصول الأسبوعية للمطار.



وتبين من كشوف رحلات الطيران الأسبوعية بداية من السبت الماضي وحتي الجمعة المقبلة انطلاق موسم السياحة الشتوية بمرسى علم بواقع 98 رحلة طيران دولية و3 رحلات داخلية.



ويصل لمرسى علم خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا، و17 رحلة من إيطاليا و17 من ألمانيا و32 رحلة من التشيك و18 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا؛ ورحلة من النمسا واخرى من المجر ورحلة من فرنسا و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة.