مصرع شاب على خلفية مشاجرة مع آخرين بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بإصابته منذ يومين، في مشاجرة بينه وبين اثنين آخرين، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك علي خلفية خلافات مالية بينهم بسبب تحويل مبلغ مالي من ماكينة فوري لتنشب مشاجرة بينهم قام علي إثرها بتعدي شخصين علي الشاب وضربه بعصا خشبية " شومة " في رأسه ليصاب بما بعد الارتجاج بالمخ ويجري نقله إلي العناية المركزي، وتوفي اليوم متأثرًا بإصابته.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما استقبلت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا بنشوب مشاجرة بمدينة بيلا، بين شاب صاحب أحد المحلات وبين شخصين آخرين علي خلفية خلافات مالية بينهم بسبب تحويل مالي عبر ماكينة فوري، قام علي إثرها الشخصين بضرب الشاب بعصا علي رأسه " شومة" إصابته بإشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، ويجري نقله إلي العناية المركزية، ليتوفي متأثرًا بإصابته اليوم.

بإنتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن المصاب والذي توفي اليوم يدعى مؤمن إبراهيم أحمد محمدين، عمره 30 عاما، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في الواقعة وهم " ع . م " و " م . إ . خ " ويقيمان بدائرة قسم شرطة بندر بيلا، حيث جرى اقتيادهم إلى قسم شرطة مركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3518 لسنة 2022 جنح قسم شرطة بيلا، فيما جاري العرض علي جهات التحقيق التي أمرت بنقل جثمان المتوفى إلى رحمة الله تعالي إلي مشرحة مستشفي كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.