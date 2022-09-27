مصرع رية منزل سقط عليها حائط أثناء تواجدها بـ"حوش منزلها" فى طما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 33 سنة مصرعها تقيم بدائرة مركز طما شمالى محافظة سوهاج، وذلك إثر سقوط حائط مشيد بالطوب الأبيض أثناء تواجدها بحوش منزلها بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بسقوط حائط ووفاة ربة منزل بدائرة المركز وتم إخطار الجهات المختصة لإعمال شئونها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما برئاسة الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز بوصول المدعوة حنان ح ع ه 33 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز " إلى مستشفى طما جثة هامدة " إدعاء سقوط جسم صلب عليها.

وبسؤال كل من والد زوجها حسن ا ح ح 58 سنة مشرف معماري، ووالدة زوجها حلاوتهم ا م ح 56 سنة ربة منزل ويقيمان بذات المنزل ووالدها حسني ع ه 59 سنة عامل ويقيمون بذات الناحية أفادوا بأنه أثناء تواجد المذكورة بحوش ملحق بالمنزل سقط عليها حائط مشيد بالطوب الأبيض مما نتج عنه وفاتها وأيد الثالث ما جاء بأقوال الأول والثانية ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.